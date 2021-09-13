Несколько футболистов «Урала» пропускают матч с «Рубином» из-за травм

«Урал» в гостях сыграет против «Рубина» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Стал известен состав команды на эту встречу.

Владимир Рыков, Алексей Герасимов и Артем Максименко пропускают встречу из-за полученных повреждений. А Рафал Аугустыняк продолжает восстанавливаться после травмы.