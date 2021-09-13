Несколько футболистов «Урала» пропускают матч с «Рубином» из-за травм
17:44
«Урал» в гостях сыграет против «Рубина» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Стал известен состав команды на эту встречу.
Владимир Рыков, Алексей Герасимов и Артем Максименко пропускают встречу из-за полученных повреждений. А Рафал Аугустыняк продолжает восстанавливаться после травмы.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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