Непомнящий: «Спортивный уровень чемпионата России снизился, но я не разочарован»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

«Наш чемпионат вполне интересен, в нем много неожиданностей. Ни для кого нет проходного матча, ни для «Зенита», ни для других клубов. Конечно, в связи с тем, что количество легионеров уменьшилось, спортивный уровень чемпионата снизился. Но сюжеты ни в чем не уступают зарубежным чемпионатам. Я как раз вхожу в небольшое число тех, кто не разочарован. И понимаю, что на лучшее в этой ситуации мы не можем рассчитывать», — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Ростов» на семь очков, а «Спартак» — на десять.