Непомнящий считает, что «Динамо» должно наказать Бителло за его поведение

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о возвращении полузащитника «Динамо» Бителло в расположение московского клуба.

Бителло присоединился к сборам «Динамо» 25 января. Эту информацию в беседе со Sport24 подтвердил агент футболиста Майкел Портела.

«Он должен быть наказан. Но и узнать его позицию... Если у него «чемоданное настроение», то задуматься о том, нужен он команде или нет. Заманить деньгами? Не знаю. Не все же бразильцы одинаковые. У одних это есть, у других — нет. Это проблема воспитания.

Я думаю, что это индивидуальный случай. Это не может быть какой-то коллективной безответственностью», — сказал Непомнящий Metaratings.ru

Ранее сообщалось, что Бителло вернется в «Динамо», чтобы продолжить переговоры о своем уходе. В его услугах заинтересован «Ботафого».

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний полузащитник забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.