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Сегодня, 19:45

Непомнящий считает, что «Динамо» должно наказать Бителло за его поведение

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о возвращении полузащитника «Динамо» Бителло в расположение московского клуба.

Бителло присоединился к сборам «Динамо» 25 января. Эту информацию в беседе со Sport24 подтвердил агент футболиста Майкел Портела.

«Он должен быть наказан. Но и узнать его позицию... Если у него «чемоданное настроение», то задуматься о том, нужен он команде или нет. Заманить деньгами? Не знаю. Не все же бразильцы одинаковые. У одних это есть, у других — нет. Это проблема воспитания.

Я думаю, что это индивидуальный случай. Это не может быть какой-то коллективной безответственностью», — сказал Непомнящий Metaratings.ru

Ранее сообщалось, что Бителло вернется в «Динамо», чтобы продолжить переговоры о своем уходе. В его услугах заинтересован «Ботафого».

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний полузащитник забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Metaratings
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
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Краснодар – Кр. Советов
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