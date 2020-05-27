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«Неплохо бы изучить вопрос о постепенном допуске болельщиков на трибуны». Томас Цорн — о возможной доигровке сезона со зрителями

21:30
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» выразил свое мнение о возможности проведения оставшихся матчей чемпионата и Кубка России с болельщиками на стадионах.

— Сейчас мы видим спад эпидемии в России, и на фоне снятия ряда ограничений в Москве неплохо бы изучить вопрос о постепенном допуске на трибуны болельщиков, — заметил Цорн. — Можно, например, начать с владельцев лож и абонементов. «Спартак» на сезон продал около 14 тысяч абонементов — могли бы гарантировать безопасное посещение стадиона для наших болельщиков, рассадить их с учетом соблюдения социальной дистанции, задействовав все четыре трибуны «Открытие Арены». Со своей стороны готовы соблюсти все санитарные требования — станем проводить регулярную дезинфекцию, выдавать маски и перчатки. Словом, призвал бы изучить этот вопрос. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь

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