Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» выразил свое мнение о возможности проведения оставшихся матчей чемпионата и Кубка России с болельщиками на стадионах.

— Сейчас мы видим спад эпидемии в России, и на фоне снятия ряда ограничений в Москве неплохо бы изучить вопрос о постепенном допуске на трибуны болельщиков, — заметил Цорн. — Можно, например, начать с владельцев лож и абонементов. «Спартак» на сезон продал около 14 тысяч абонементов — могли бы гарантировать безопасное посещение стадиона для наших болельщиков, рассадить их с учетом соблюдения социальной дистанции, задействовав все четыре трибуны «Открытие Арены». Со своей стороны готовы соблюсти все санитарные требования — станем проводить регулярную дезинфекцию, выдавать маски и перчатки. Словом, призвал бы изучить этот вопрос. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь