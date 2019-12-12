Сборная России оригинально поздравила вратаря «Локомотива» Маринату Гильерме с днем рождения. Голкиперу исполняется 34 года.

— Нео из «Матрицы» останавливает пули. Гилерме из сборной России — мячи. Сегодня день рождения у Маринату. Поздравляем и желаем матчей на ноль, — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

В текущем сезоне Гильерме провел 23 матча за «Локомотив» и пропустил 29 голов. На его счету также 5 игр за сборную России и 5 пропущенных мячей.