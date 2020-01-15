Ненахов перешел из «Ротора» в «Ахмат»

Защитник Максим Ненахов принял решение перейти из «Ротора» в «Ахмат». В текущем сезоне 21-летний игрок провел 25 матчей, в которых забил 2 гола и заработал 5 желтых карточек. Transfermarkt оценивает его стоимость в 650 тысяч евро.

— Благодарю «Ротор» за то время, что я провел в клубе! — цитирует Ненахова официальный сайт клуба. — Спасибо всем моим партнерам, тренерскому штабу и руководству! Это был прекрасный этап в моей карьере. Настало время двигаться дальше. У меня появился шанс проявить себя в премьер-лиге и я хочу им воспользоваться. Желаю команде продолжить радовать болельщиков и показывать хорошие результаты! Встретимся в РПЛ!