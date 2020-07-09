Немецкий легионер «Арсенала» Бауэр объяснил, почему не вернулся в Россию после пандемии коронавируса
9 июля 2020, 19:20
Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр опубликовал сториз Instagram объяснение, почему он не вернулся в Тулу после паузы из-за пандемии коронавируса. Во время остановки чемпионата немец с казахстанскими корнями уехал к семье. 1 апреля у защитника и его супруги Ларош родилась девочка, третья дочь супругов.
«Дорогие фанаты, данная ситуация мне так же больна, как и вам, — написал Бауэр. — По семейным обстоятельствам я не могу один приехать в Тулу, поэтому я работаю над решением этой проблемы, чтобы вместе с семьей вернуться в Россию. Вперед за Тулу».
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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