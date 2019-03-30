Нелепая ошибка Глушакова и Гулиева в матче с "Ахматом"

"Ахмат" сравнял счет в матче 21-го тура премьер-лиги против "Спартака". На 9-й минуте гол забил нападающий Беким Балай.

Мяч влетел в ворота Александра Селихова после коллективной ошибки красно-белых: голкипер неудачно вынес мяч, а хавбеки Аяз Гулиев и Денис Глушаков столкнулись в результате его приема. Мяч подхватил полузащитник Раванелли, который быстро отдал его Балаю, забившему гол.

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