Некрасов рассказал, как хоккеист «Торонто» Марченко признался ему, что болеет за «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об общении с российскими хоккеистами НХЛ, в том числе с нападающим «Торонто» Кириллом Марченко.

— Вы недавно сыграли в хоккей с действующими звездами НХЛ?

— Артемий Панарин и Михаил Сергачев вместе с торговыми палатами России и США организовали благотворительную игру команд двух стран, в которой еще участвовали Игорь Шестеркин, Кирилл Марченко, Александр Никишин, Александр Радулов и многие другие. А также — Бутман, Эльдар Абдразаков, ну и меня где-то добавили. Выходил на лед в одной пятерке с Сергачевым!

— Веселого общения там было много?

— Очень. Много слышал про чувство юмора Панарина, но оно превзошло все ожидания. Когда оказываешься с ним в одной раздевалке, и он ни одного слова не оставляет без остроумного комментария, — это надо слышать. Пообщался и с болельщиками «Спартака», играющими в НХЛ — Шестеркиным, Марченко, Сергачевым — и вручил именные футболки.

Марченко предложил сфотографироваться. Говорю: «Кирилл, вы ничего не перепутали?» — «Нет-нет, я болею за «Спартак», был на суперфинале Кубка». Естественно, пригласил их всех на матчи, но до отъезда в Штаты только Шестеркин успел побывать на нашей стартовой игре сезона с «Родиной».

Это был потрясающий опыт общения с людьми, за которыми я каждый день в НХЛ слежу. Вот сегодня Кирилл забил первый гол за «Торонто». Шестеркин несколько дней назад воплотил давнюю мечту и забросил первую вратарскую шайбу «Рейнджерс» больше чем за сто лет существования клуба! — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

В июле 2026 года в Москве состоялся товарищеский хоккейный матч между любительскими командами России и США. В числе заявленных участников были Панарин, Сергачев, Марченко, Шестеркин, Игорь Бутман и другие известные спортсмены и деятели культуры.

Марченко перед сезоном-2026/27 перешел в «Торонто» из «Коламбуса». В предыдущем регулярном чемпионате он набрал 67 очков (27 голов и 40 передач) в 76 матчах. 4 октября форвард забросил первую шайбу за новый клуб в игре против «Оттавы» (2:3).

2 октября Шестеркин стал первым голкипером в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», забившим гол в матче НХЛ. Российский вратарь поразил пустые ворота «Тампы» в победной встрече со счетом 5:1.