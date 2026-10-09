Некрасов рассказал, как хоккеист «Торонто» Марченко признался ему, что болеет за «Спартак»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об общении с российскими хоккеистами НХЛ, в том числе с нападающим «Торонто» Кириллом Марченко.
— Вы недавно сыграли в хоккей с действующими звездами НХЛ?
— Артемий Панарин и Михаил Сергачев вместе с торговыми палатами России и США организовали благотворительную игру команд двух стран, в которой еще участвовали Игорь Шестеркин, Кирилл Марченко, Александр Никишин, Александр Радулов и многие другие. А также — Бутман, Эльдар Абдразаков, ну и меня где-то добавили. Выходил на лед в одной пятерке с Сергачевым!
— Веселого общения там было много?
— Очень. Много слышал про чувство юмора Панарина, но оно превзошло все ожидания. Когда оказываешься с ним в одной раздевалке, и он ни одного слова не оставляет без остроумного комментария, — это надо слышать. Пообщался и с болельщиками «Спартака», играющими в НХЛ — Шестеркиным, Марченко, Сергачевым — и вручил именные футболки.
Марченко предложил сфотографироваться. Говорю: «Кирилл, вы ничего не перепутали?» — «Нет-нет, я болею за «Спартак», был на суперфинале Кубка». Естественно, пригласил их всех на матчи, но до отъезда в Штаты только Шестеркин успел побывать на нашей стартовой игре сезона с «Родиной».
Это был потрясающий опыт общения с людьми, за которыми я каждый день в НХЛ слежу. Вот сегодня Кирилл забил первый гол за «Торонто». Шестеркин несколько дней назад воплотил давнюю мечту и забросил первую вратарскую шайбу «Рейнджерс» больше чем за сто лет существования клуба! — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
В июле 2026 года в Москве состоялся товарищеский хоккейный матч между любительскими командами России и США. В числе заявленных участников были Панарин, Сергачев, Марченко, Шестеркин, Игорь Бутман и другие известные спортсмены и деятели культуры.
Марченко перед сезоном-2026/27 перешел в «Торонто» из «Коламбуса». В предыдущем регулярном чемпионате он набрал 67 очков (27 голов и 40 передач) в 76 матчах. 4 октября форвард забросил первую шайбу за новый клуб в игре против «Оттавы» (2:3).
2 октября Шестеркин стал первым голкипером в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», забившим гол в матче НХЛ. Российский вратарь поразил пустые ворота «Тампы» в победной встрече со счетом 5:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1