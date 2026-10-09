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Некрасов рассказал, как хоккеист «Торонто» Марченко признался ему, что болеет за «Спартак»

Некрасов рассказал, как хоккеист «Торонто» Марченко признался ему, что болеет за «Спартак»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об общении с российскими хоккеистами НХЛ, в том числе с нападающим «Торонто» Кириллом Марченко.

— Вы недавно сыграли в хоккей с действующими звездами НХЛ?

— Артемий Панарин и Михаил Сергачев вместе с торговыми палатами России и США организовали благотворительную игру команд двух стран, в которой еще участвовали Игорь Шестеркин, Кирилл Марченко, Александр Никишин, Александр Радулов и многие другие. А также — Бутман, Эльдар Абдразаков, ну и меня где-то добавили. Выходил на лед в одной пятерке с Сергачевым!

— Веселого общения там было много?

— Очень. Много слышал про чувство юмора Панарина, но оно превзошло все ожидания. Когда оказываешься с ним в одной раздевалке, и он ни одного слова не оставляет без остроумного комментария, — это надо слышать. Пообщался и с болельщиками «Спартака», играющими в НХЛ — Шестеркиным, Марченко, Сергачевым — и вручил именные футболки.

Марченко предложил сфотографироваться. Говорю: «Кирилл, вы ничего не перепутали?» — «Нет-нет, я болею за «Спартак», был на суперфинале Кубка». Естественно, пригласил их всех на матчи, но до отъезда в Штаты только Шестеркин успел побывать на нашей стартовой игре сезона с «Родиной».

Это был потрясающий опыт общения с людьми, за которыми я каждый день в НХЛ слежу. Вот сегодня Кирилл забил первый гол за «Торонто». Шестеркин несколько дней назад воплотил давнюю мечту и забросил первую вратарскую шайбу «Рейнджерс» больше чем за сто лет существования клуба! — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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В июле 2026 года в Москве состоялся товарищеский хоккейный матч между любительскими командами России и США. В числе заявленных участников были Панарин, Сергачев, Марченко, Шестеркин, Игорь Бутман и другие известные спортсмены и деятели культуры.

Марченко перед сезоном-2026/27 перешел в «Торонто» из «Коламбуса». В предыдущем регулярном чемпионате он набрал 67 очков (27 голов и 40 передач) в 76 матчах. 4 октября форвард забросил первую шайбу за новый клуб в игре против «Оттавы» (2:3).

2 октября Шестеркин стал первым голкипером в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», забившим гол в матче НХЛ. Российский вратарь поразил пустые ворота «Тампы» в победной встрече со счетом 5:1.

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Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Кирилл Марченко
Михаил Сергачев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

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Максим Глушенков

Зенит

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

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 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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