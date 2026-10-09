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Некрасов признал, что Кахигао и Мовсесьян не сразу наладили сотрудничество в «Спартаке»

Некрасов признал, что Кахигао и Мовсесьян не сразу наладили сотрудничество в «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Франсис Кахигао.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал, как удалось наладить взаимодействие Франсиса Кахигао и Андрея Мовсесьяна в руководстве московского клуба.

— Когда Мовсесьян пришел в клуб, многие восприняли это как потенциальную замену Кахигао. Как их удалось совместить? Насколько экс-спортдир ЦСКА был готов к своим нынешним, меньшим, полномочиям, и не было ли ревности со стороны Франсиса, когда нанимали Андрея?

— Переговоры с Андреем шли примерно полгода до того, как он пришел, и его приход практически совпал с моим. Это было мое первое, так сказать, подписание. Нашей задачей было четко, насколько это возможно, разграничить эту ответственность и полномочия между двумя очень серьезными специалистами. На мой взгляд, это не сразу, но удалось.

Сейчас их пересечение случается, в частности, в рамках программы «фаст-трек», когда игроки «двойки» и молодежки участвуют в тренировках, сборах и играх первой команды. Теперь вижу очень качественное сотрудничество между Кахигао и Мовсесьяном.

Это касается и потенциальных турниров, в которых могут участвовать, как у нас их называют, команды развития. Мы точно довольны тем, как эти два специалиста работают вместе, хотя это, повторяю, случилось не с первого момента.

— Расскажите подробнее о программе «фаст-трек», благодаря которой под основой оказались совсем юные игроки — Массалыга, Полех, Сорокин.

— Ее принес Кахигао из «Арсенала». Это программа, которая уже дает и будет в куда большей степени давать результаты. Есть методика, согласно которой определенный набор игроков регулярно подключается к тренировкам с главной командой. В зависимости от цикла работы это могут быть не три, а восемь футболистов. Для них разработана специальная программа развития, с которой ознакомлены члены тренерского штаба, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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Мовсесьян был назначен заместителем генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола 16 октября 2025 года. До этого он с 2012 по 2024 год работал в ЦСКА, пройдя путь от скаута до спортивного директора армейцев.

Кахигао занимает пост спортивного директора красно-белых с января 2025 года. Ранее он более 20 лет работал в селекционной системе лондонского «Арсенала».

19 ноября 2025 года «Спартак» также назначил Олега Денисова директором клубной академии вместо Дмитрия Сидорова. Денисов прежде был известен как профессиональный мини-футбольный вратарь и заслуженный мастер спорта России.

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Андрей Мовсесьян
Сергей Некрасов
Франсис Кахигао
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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 6
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П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

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Крылья Советов

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