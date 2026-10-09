Некрасов признал, что Кахигао и Мовсесьян не сразу наладили сотрудничество в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал, как удалось наладить взаимодействие Франсиса Кахигао и Андрея Мовсесьяна в руководстве московского клуба.
— Когда Мовсесьян пришел в клуб, многие восприняли это как потенциальную замену Кахигао. Как их удалось совместить? Насколько экс-спортдир ЦСКА был готов к своим нынешним, меньшим, полномочиям, и не было ли ревности со стороны Франсиса, когда нанимали Андрея?
— Переговоры с Андреем шли примерно полгода до того, как он пришел, и его приход практически совпал с моим. Это было мое первое, так сказать, подписание. Нашей задачей было четко, насколько это возможно, разграничить эту ответственность и полномочия между двумя очень серьезными специалистами. На мой взгляд, это не сразу, но удалось.
Сейчас их пересечение случается, в частности, в рамках программы «фаст-трек», когда игроки «двойки» и молодежки участвуют в тренировках, сборах и играх первой команды. Теперь вижу очень качественное сотрудничество между Кахигао и Мовсесьяном.
Это касается и потенциальных турниров, в которых могут участвовать, как у нас их называют, команды развития. Мы точно довольны тем, как эти два специалиста работают вместе, хотя это, повторяю, случилось не с первого момента.
— Расскажите подробнее о программе «фаст-трек», благодаря которой под основой оказались совсем юные игроки — Массалыга, Полех, Сорокин.
— Ее принес Кахигао из «Арсенала». Это программа, которая уже дает и будет в куда большей степени давать результаты. Есть методика, согласно которой определенный набор игроков регулярно подключается к тренировкам с главной командой. В зависимости от цикла работы это могут быть не три, а восемь футболистов. Для них разработана специальная программа развития, с которой ознакомлены члены тренерского штаба, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Мовсесьян был назначен заместителем генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола 16 октября 2025 года. До этого он с 2012 по 2024 год работал в ЦСКА, пройдя путь от скаута до спортивного директора армейцев.
Кахигао занимает пост спортивного директора красно-белых с января 2025 года. Ранее он более 20 лет работал в селекционной системе лондонского «Арсенала».
19 ноября 2025 года «Спартак» также назначил Олега Денисова директором клубной академии вместо Дмитрия Сидорова. Денисов прежде был известен как профессиональный мини-футбольный вратарь и заслуженный мастер спорта России.
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|В
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|П
|+/-
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1