Некрасов признал, что Кахигао и Мовсесьян не сразу наладили сотрудничество в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал, как удалось наладить взаимодействие Франсиса Кахигао и Андрея Мовсесьяна в руководстве московского клуба.

— Когда Мовсесьян пришел в клуб, многие восприняли это как потенциальную замену Кахигао. Как их удалось совместить? Насколько экс-спортдир ЦСКА был готов к своим нынешним, меньшим, полномочиям, и не было ли ревности со стороны Франсиса, когда нанимали Андрея?

— Переговоры с Андреем шли примерно полгода до того, как он пришел, и его приход практически совпал с моим. Это было мое первое, так сказать, подписание. Нашей задачей было четко, насколько это возможно, разграничить эту ответственность и полномочия между двумя очень серьезными специалистами. На мой взгляд, это не сразу, но удалось.

Сейчас их пересечение случается, в частности, в рамках программы «фаст-трек», когда игроки «двойки» и молодежки участвуют в тренировках, сборах и играх первой команды. Теперь вижу очень качественное сотрудничество между Кахигао и Мовсесьяном.

Это касается и потенциальных турниров, в которых могут участвовать, как у нас их называют, команды развития. Мы точно довольны тем, как эти два специалиста работают вместе, хотя это, повторяю, случилось не с первого момента.

— Расскажите подробнее о программе «фаст-трек», благодаря которой под основой оказались совсем юные игроки — Массалыга, Полех, Сорокин.

— Ее принес Кахигао из «Арсенала». Это программа, которая уже дает и будет в куда большей степени давать результаты. Есть методика, согласно которой определенный набор игроков регулярно подключается к тренировкам с главной командой. В зависимости от цикла работы это могут быть не три, а восемь футболистов. Для них разработана специальная программа развития, с которой ознакомлены члены тренерского штаба, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Мовсесьян был назначен заместителем генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола 16 октября 2025 года. До этого он с 2012 по 2024 год работал в ЦСКА, пройдя путь от скаута до спортивного директора армейцев.

Кахигао занимает пост спортивного директора красно-белых с января 2025 года. Ранее он более 20 лет работал в селекционной системе лондонского «Арсенала».

19 ноября 2025 года «Спартак» также назначил Олега Денисова директором клубной академии вместо Дмитрия Сидорова. Денисов прежде был известен как профессиональный мини-футбольный вратарь и заслуженный мастер спорта России.