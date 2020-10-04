«Недобрали где-то 3-4 очка как минимум». Слуцкий оценил выступление «Рубина» в текущем сезоне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:1) выразил мнение, что его команда недобрала 3-4 очка из-за низкой реализации моментов.

— Мы понимали, как будет проходить игра, — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанцев. — «Ахмат» — команда агрессивная очень хорошо играющая в переходах. Мы понимали, что будет очень высокая игровая плотность. Были к этому готовы, понимали, что где-то нужно будет перетерпеть, где-то сработать на подборах и дальше по мере того, как будут появляться свободные зоны, мы должны были реализовывать эти моменты. Я считаю, что в целом до удаления мы контролировали ход встречи: мы забили гол, у нас было большое количество моментов в первом тайме и во втором тайме. Понятно, что после удаления больше сконцентрировались на обороне и попытались удержать счет, который был. Другого варианта наверно у нас и не было. Но, к сожалению, нам не удалось это сделать.

— Позади треть чемпионата. Уже видите у «Рубина» игру, к которой стремитесь? Если нет, что пока не получается?

— Нет, все получается. Нам где-то не хватает реализации, я считаю, что мы недобрали очков из-за того, что где-то опять же реализация нас подводила. Еще нет такого сверхсолидного уровня у завершателей. Потому что это большая группа молодых игроков, достаточно нестабильных в этом плане. Даже сегодня мы можем сказать, что Макаров не очень попал в игру, а Бакаев хорошо выглядел, хотя была куча игр, когда было все наоборот. Считаю, мы недобрали где-то 3-4 очка как минимум. Понятно, что если их приплюсовать, то это совсем другой коленкор и борьба за самые высокие места. Но ни одной игры во всех этих десяти турах не было провальной по качеству.

— Оцените игру Йевтича в целом и обе его желтые карточки.

— Игру Йевтича в целом оценю положительно и сегодня, в частности, он очень сильный матч провел. Желтые я не готов сейчас комментировать, особенно вторую. Если честно, когда она была показана, я не сразу понял, вообще за что она. На мой взгляд, фол вообще должен был быть в другую сторону. Я сейчас подошел к арбитру, он мне объяснил, но нужно еще раз смотреть эпизод в повторе, чтобы иметь свое мнение на этот счет.

— Кажется, Уремович не особо справляется на позиции правого защитника. Согласны? Как оцените это решение? Чем Зуев, Зотов, Меркулов хуже?

— Уремович — качественный футболист и в целом я не помню результативных ошибок с его фланга. Да, сегодня был эпизод, приведший к пенальти, но это такой момент, который достаточно сложно оценивать, и может произойти абсолютно с каждым. Он и в сборной сейчас играл на позиции правого защитника, в прошлом году выступал на этой позиции — универсальный игрок. Поэтому, на мой взгляд, он может играть равноценно хорошо и крайнего, и центрального защитника.

— Сегодня в атаке мяч практически не доходил до Деспотовича. С чем связана не очень внятная игра в позиционной атаке?

— Я уже объяснил. Сегодня по существу было невозможно играть в позиционной атаке, потому что тот стиль, в который играет «Ахмат»... Они очень высокого переходят в отбор, в прессинг, и у тебя есть два варианта: или ты форсируешь атаку, соответственно она уже не может быть позиционной, или ты просто теряешь мяч и тогда концентрируешься на обороне. С командой такого уровня и с такой игровой моделью... Еще раз говорю, если ты выходишь из-под их прессинга, то тебе нужно форсировать атаку, потому что большое количество свободных зон. Если не выходишь, то нужно обороняться. Это команда, против которой не может быть много позиционной игры.

— Как прокомментируете красную карточку вашему помощнику Олегу Кузьмину?

— Никак не прокомментирую. Я, если честно, не очень следил, что там происходило. Видел, что подошел арбитр, показал красную карточку. Не знаю, что там произошло, был слишком драматичный момент, и я пытался наблюдать, что происходит на футбольном поле.

— Каковы дальнейшие планы команды в паузу?

— У нас четыре выходных и дальше продолжаем работать.