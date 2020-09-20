«Не хотел бы ничего рассматривать по нему». Газизов — об интересе европейских клубов к Зобнину
19:49
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе Романа Зобнина. Интерес к хавбеку проявляют в Европе.
— За Зобниным следят клубы из Европы. За сколько вы готовы рассмотреть предложения по нему?
— Я бы не хотел ничего рассматривать по нему. Но если он сам захочет, то мы должны пойти на определенные условия, чтобы это было хорошо и для его развития, и для «Спартака».
— У него выпускной бонус в 30 миллионов.
— Давайте не будем обсуждать это в публичном пространстве. Могу сказать одно: мы все вместе двигаемся вперед, никто никуда не хочет уходить. Но в жизни всё может произойти. Надеюсь, что и дальше никто не захочет уходить. (Артем Калинин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи