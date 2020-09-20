Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе Романа Зобнина. Интерес к хавбеку проявляют в Европе.

— За Зобниным следят клубы из Европы. За сколько вы готовы рассмотреть предложения по нему?

— Я бы не хотел ничего рассматривать по нему. Но если он сам захочет, то мы должны пойти на определенные условия, чтобы это было хорошо и для его развития, и для «Спартака».

— У него выпускной бонус в 30 миллионов.

— Давайте не будем обсуждать это в публичном пространстве. Могу сказать одно: мы все вместе двигаемся вперед, никто никуда не хочет уходить. Но в жизни всё может произойти. Надеюсь, что и дальше никто не захочет уходить. (Артем Калинин)