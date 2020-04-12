«Не хочу превращать дом в фитнес-зал. Буду по паркам бегать». Как Акинфеев поддерживает форму на карантине

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как поддерживает форму в режиме самоизоляции. По словам голкипера, у него нет дома тренажерного зала, и он обходится пробежками в парке.

— Форму, конечно, поддерживаюсь. Коврик есть дома. Выполняю упражнения на пресс, стабилизация, ноги. Все в интернете могут посмотреть, известные упражения. Плюс есть два парка, народу мало, поэтому стараюсь бегать. Как могу, так и стараюсь. Тяжело без футбола, других нагрузок, в целом тренажерного зала. Ну что делать?

Никогда не задавался целью поставить тренажерный зал дома. Не хочу захламлять его и превращать в фитнес-зал. Буду по паркам бегать, что делать. Утки там плавают, голубьи, воробьи летают со мной.