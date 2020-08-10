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«Не хочу, чтобы меня так называли!» Самое нелюбимое прозвище Гайча

10 августа 2020, 14:45
Адольфо Гайч. Фото Instagram
Адольфо Гайч. Фото Instagram

Новичок ЦСКА форвард Адольфо Гайч рассказал о происхождении своего имени, а также отметил, какое произвище ему очень не нравится.

8&nbsp;августа. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Адольфо Гайч после дебютного матча.«Как только освоюсь, брошу вызов Дзюбе». Интервью Гайча — звездного новичка ЦСКА

— Почему вас назвали Адольфо?

— Мама любила смотреть поло, ей нравился игрок Адольфо Камбьяссо. Поэтому она и выбрала для меня такое имя.

— Какие у вас корни?

— По линии отца, прадедушки — итальянские.

— На русской странице Википедии указано два ваших прозвища — «Танк» и «Фюрер». Откуда появилось второе?

— Некоторые в Аргентине действительно зовут меня фюрером. Но мне это не очень нравится, не хочу, чтобы меня так называли! Вот «танк» мне подходит с учетом физических данных, мощи, стиля игры. В России никто мне не говорил про сходство с фюрером. Надеюсь, что такого не будет. (Виталий Айрапетов)

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