Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива».

— Мы были довольны содержанием и результатом первого тура. Плюс у нас не так много возможностей делать перестановки. Не думаю, что владение мячом будет определяющим фактором сегодня. Важно играть остро впереди, быть дисциплинированными, — сказал Мусаев в эфире канала «Матч Премьер».