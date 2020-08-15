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«Не думаю, что владение мячом будет определяющим фактором». Мусаев — о матче с «Локо»

18:58

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива».

— Мы были довольны содержанием и результатом первого тура. Плюс у нас не так много возможностей делать перестановки. Не думаю, что владение мячом будет определяющим фактором сегодня. Важно играть остро впереди, быть дисциплинированными, — сказал Мусаев в эфире канала «Матч Премьер».

Локомотив — Краснодар

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