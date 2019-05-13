00:23 | Футбол — РПЛ

Назаров спел новую песню, назвав три очка "Спартака" недоношенными, а "Уфу" - мадридской

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Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню, посвященную команде. Видео он опубликовал в своем Инстаграме.

- Слишком мягка стать "Спартака". Три очка мы в мученьях родили, но недоношенных, правда, слегка, - говорится в тексте песни. - Как силен был уфимский "Реал", как "Аякс" он башкирский играл. Но бороться с "Уфою" не получится стоя.

Ранее "Спартак" обыграл "Уфу" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BxYFnS-C9or/

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