02:56 | Футбол — РПЛ

Назаров написал стихотворение после поражения "Спартака" от ЦСКА

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Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча красно-белых против ЦСКА (0:2) написал стихотворение. Свое произведение актер выложил в Инстаграме:

Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нем прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.

Ошеломить, в надежде напугать -
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.

От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!

Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придется с кличкой "Временщик"
Идти туда, где нужен слабый тренер.

Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода еще слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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