Экс-полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо, сейчас выступающий за «Партизан», поделился эмоциями от встречи с бывшим клубом. Казанцы победили сербскую команду в товарищеском матче со счетом 5:2.

«Да, это особые чувства. Я играл в «Рубине» четыре года, — сказал Натхо в интервью клубной пресс-службе. — Это первый зарубежный клуб для меня. «Рубин» многое дал мне, и я благодарен за это.

Приятно увидеть своих бывших партнеров и тренера, с которым я работал. Приятно увидеть Леонида Слуцкого. Мы работали с ним целых три года в ЦСКА. Брали вместе чемпионство. Он всегда много шутит, он вообще любитель пошутить.

Леонид пытается построить новую команду здесь в «Рубине». У него много молодых и перспективных игроков, которые будут расти в будущем. Я верю и надеюсь, что «Рубин» вернется на лидирующие позиции в чемпионате и будет бороться за первые места. Желаю «Рубину» всего наилучшего», — сказал Натхо.