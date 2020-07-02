Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о возобновлении сезона в РПЛ и целях команды на оставшиеся матчи.

«Мы вышли с зимней паузы с уверенностью и настроем выполнить поставленную задачу — стать чемпионами. Из-за перерыва все команды выпали из ритма, поэтому сейчас важно, кто лучше сумел восстановиться и подготовиться к возвращению. Мы много и тяжело работали, чтобы набрать прежнюю высоту. «Зенит» — лидер турнира, мы прекрасно осознаем то преимущество в очках, которое имеем перед другими командами, и сделаем все, чтобы сохранить этот запас и, если будет возможно, увеличить его. Мы живем сегодняшним днем и думаем только о нем. То, что было раньше, — уже не важно», — приводит слова Ригони пресс-служба сине-бело-голубых.

В сезоне-2019/20 форвард провел 11 матчей за «Зенит» и забил два гола. Ригони забил победный гол в матче 25-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:1).