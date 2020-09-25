«Настраиваемся на победу над «Спартаком». Спортивный директор «Тамбова» — о предстоящем матче
07:34
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что команда настраивается на победу над «Спартаком» в 9-м туре чемпионата России. Также он добавил, что красно-белые стали сильнее, чем в прошлом сезоне.
— Турнирная ситуация у нас непростая, надо набирать очки, поэтому настраиваемся на победу над «Спартаком», как и в играх с другими соперниками, — цитируют «Известия» Худякова. — Хотя «Спартак» всегда приятно обыгрывать, но в этом сезоне он гораздо сильнее, чем в прошлом, когда мы его побеждали. Сейчас команда вверху таблицы, притом что состав не особо поменялся.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1064949/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/s-zapasnogo-puti-sumeet-li-loko-vybratsia-iz-serediny-tablitcy
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи