Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что команда настраивается на победу над «Спартаком» в 9-м туре чемпионата России. Также он добавил, что красно-белые стали сильнее, чем в прошлом сезоне.

— Турнирная ситуация у нас непростая, надо набирать очки, поэтому настраиваемся на победу над «Спартаком», как и в играх с другими соперниками, — цитируют «Известия» Худякова. — Хотя «Спартак» всегда приятно обыгрывать, но в этом сезоне он гораздо сильнее, чем в прошлом, когда мы его побеждали. Сейчас команда вверху таблицы, притом что состав не особо поменялся.