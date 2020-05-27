Насколько игрокам «Спартака» снизят зарплаты за май? Отвечает Томас Цорн

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, как идут переговоры с футболистами по поводу уменьшения их окладов в мае.

— Самые большие расходные статьи в бюджете каждого клуба — выплаты игрокам и другим представителям спортивного блока, — говорит Цорн. — Поэтому все пытаются как-то договориться об уменьшении зарплатной ведомости на определенный период, чтобы спасти от сокращения других сотрудников, которые существенно меньше зарабатывают.

Мы первыми объявили о договоренности с футболистами по апрелю — снижение на 40 процентов. Спасибо ребятам и тренерам за то, что поддержали клуб и его работников. Все подошли к вопросу адекватно, с реальным пониманием проблемы — никто не выступал против.

Что касается мая, то мы сейчас ведем переговоры, они пока не закончены. Игроки проявляют понимание, но финальные параметры еще не выработаны.

— У клубного аппарата и у вас лично тоже снизились заработки?

— Поскольку футболисты пошли навстречу, стараемся сотрудников офиса пока касаться по-минимуму, но рассматриваем разные варианты. Будет решение правления клуба, совета директоров. Пока экономим там, где самые большие затраты. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь.