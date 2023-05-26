Нарубин назвал тройку лучших вратарей в РПЛ

Бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин назвал тройку лучших вратарей в РПЛ.

«Селихов, потому что я его знаю и знаю его возможности. Акинфеев. Несмотря на возраст, он держит свой высокий уровень. Кержаков, потому что чемпион, а значит, должен быть в тройке лучших. Мне нравится Селихов. Даже несмотря на то, что сейчас он не демонстрирует суперигру. Я знаю, на что он способен. Просто сейчас не идет чуть-чуть. Я и сейчас его считаю сильнейшим. У каждого вратаря есть периоды, когда ты не в форме. Чтобы понять, когда он настанет, надо быть непосредственно тренером вратарей в «Спартаке», — приводит слова Нарубина «РБ Спорт».

Вратарь «Спартака» Александр Селихов провел 26 матчей в РПЛ-2022/23 и пропустил 34 гола. После 28 туров красно-белые занимают 3-е место.

Игорь Акинфеев — основной вратарь ЦСКА с 2003 года. В нынешнем сезоне 37-летний голкипер сыграл 27 матчей в РПЛ из 28 и пропустил 26 мячей. Армейцы занимают 2-е место за два тура до финиша.

Михаил Кержаков стал основным вратарем «Зенита» по ходу нынешнего сезона (24 матча, 16 пропущенных голов в РПЛ). Сине-бело-голубые стали чемпионами России за четыре тура до финиша чемпионата России.