Нападающий «Зенита» Соболев объяснил, почему решил пробить второй пенальти после промаха в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему второй раз решил пробить пенальти после неудачной первой попытки в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

2 ноября петербуржцы заработали два пенальти с разницей в пять минут. На 21-й минуте удар Соболева отразил вратарь Никита Кокарев. На 26-й минуте форвард снова пробил 11-метровый удар и на этот раз забил.

«Лично мне в этот момент хотелось исправиться перед командой, перед ребятами, потому что я сначала не забил. А по поводу мыслей о том, что будет, если не забью, — я об этом не думал. Если ты не уверен, бить не надо. Я был в себе уверен. Поэтому, конечно, кто-то хотел пробить, но коллективное решение приняли, что бью я», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

В следующем туре «Зенит» примет «Ростов» 8 ноября. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Петербуржцы с 30 очками после 13 матчей лидируют в РПЛ. Ростовчане с 18 очками занимают шестое место.