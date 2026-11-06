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Нападающий «Зенита» Соболев объяснил, почему решил пробить второй пенальти после промаха в матче с «Крыльями Советов»

Никита Давыдов

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему второй раз решил пробить пенальти после неудачной первой попытки в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

2 ноября петербуржцы заработали два пенальти с разницей в пять минут. На 21-й минуте удар Соболева отразил вратарь Никита Кокарев. На 26-й минуте форвард снова пробил 11-метровый удар и на этот раз забил.

«Лично мне в этот момент хотелось исправиться перед командой, перед ребятами, потому что я сначала не забил. А по поводу мыслей о том, что будет, если не забью, — я об этом не думал. Если ты не уверен, бить не надо. Я был в себе уверен. Поэтому, конечно, кто-то хотел пробить, но коллективное решение приняли, что бью я», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

В следующем туре «Зенит» примет «Ростов» 8 ноября. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Петербуржцы с 30 очками после 13 матчей лидируют в РПЛ. Ростовчане с 18 очками занимают шестое место.

Источник: ФК «Зенит»
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Александр Соболев
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1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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