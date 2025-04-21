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Форвард «Зенита» Лусиано: «На финише сезона все команды дают бой»

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду поделился впечатлениями от победы над «Химками» в матче 25-го тура РПЛ.

Встреча прошла 20 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. 23-летний аргентинец стал автором единственного гола в этой игре.

«Было очень важно набрать три очка. Возможно, мы могли бы забить на один-два мяча больше, чтобы не страдать так в концовке, но все прекрасно понимают, что на финише сезона абсолютно все команды дают бой, напряженная борьба ведется не только в верхней части таблицы, но и в нижней. Думаю, это сыграло свою роль в матче с «Химками», но самое главное — мы победили», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Гонду.

Также футболист ответил, доволен ли он своей статистикой в этом сезоне.

«Конечно, я думаю, что мог бы забить еще больше, у меня было для этого достаточно моментов. Но в то же время считаю, что для первого сезона в «Зените» статистика неплохая. Буду стараться увеличивать число голов, насколько это будет возможно», — добавил он.

«Зенит» с 53 очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла.

В нынешнем сезоне Гонду отметился 11 голами и одной результативной передачей в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Лусиано Гонду
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
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Рубин – Факел
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