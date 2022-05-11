Нападающий «Спартака» Промес открыл ресторан в Москве

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сообщил, что открыл ресторан в Москве.

«Я открыл ресторан в Москве. Хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов. Он открывается завтра, всех туда приглашаю», — сказал Промес.

Сегодня, 11 мая «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0) и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России. Промес забил гол и отдал результативную передачу.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».