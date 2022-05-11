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Сегодня, 23:18

Нападающий «Спартака» Промес открыл ресторан в Москве

Севастиан Терлецкий
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сообщил, что открыл ресторан в Москве.

«Я открыл ресторан в Москве. Хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов. Он открывается завтра, всех туда приглашаю», — сказал Промес.

Сегодня, 11 мая «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0) и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России. Промес забил гол и отдал результативную передачу.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
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11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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