Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в октябре

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде признан лучшим игроком московской команды по итогам октября, сообщает пресс-служба красно-белых.

В голосовании болельщиков костариканский форвард набрал 47 процентов голосов. Угальде опередил полузащитника Игоря Дмитриева и нападающего Мирлинда Даку, также претендовавших на награду.

Угальде попадал в каждый клубный список претендентов на награду лучшего футболиста «Спартака» с начала сезона. Ранее он признавался лучшим по итогам августа.

Ближайший матч в РПЛ «Спартак» проведет 8 ноября дома против «Акрона».