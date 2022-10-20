Нападающий «Спартака» Кугрышев может покинуть клуб

Как стало известно «СЭ», нападающий Дмитрий Кугрышев может покинуть «Спартак».

Клуб рассматривает варианты обмена хоккеиста.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 17 матчей и набрал 3 (2+1) очка.