22:55 | Футбол — РПЛ

Нападающий "Ростова" исполнил "сухой лист" в шлепках. Видео

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Нападающий "Ростова" Александр Саплинов​ продемонстрировал филигранную технику, исполнив "сухой лист" из-за лицевой линии. 

Саплинов может закрутить мяч в ворота даже в тапках! – говорится в Твиттере ростовского клуба.

Вторую часть сезона-2018/19 21-летний Александр Саплинов провел в "Балтике", в составе которой сыграл 13 матчей и забил 6 мячей. В июне 2019 года форвард стал игроком "Ростова".

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