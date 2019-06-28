Нападающий "Ростова" исполнил "сухой лист" в шлепках. Видео

Нападающий "Ростова" Александр Саплинов​ продемонстрировал филигранную технику, исполнив "сухой лист" из-за лицевой линии.

– Саплинов может закрутить мяч в ворота даже в тапках! – говорится в Твиттере ростовского клуба.

Вторую часть сезона-2018/19 21-летний Александр Саплинов провел в "Балтике", в составе которой сыграл 13 матчей и забил 6 мячей. В июне 2019 года форвард стал игроком "Ростова".

🔥🔥🔥



Александр Саплинов может закрутить мяч в ворота даже в тапках! pic.twitter.com/66vKY962mj — Football Club Rostov (@rostovfc) 28 июня 2019 г.

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр