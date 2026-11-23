Нападающий «Факела» Турищев: «Болельщики живут мечтой остаться в РПЛ»

Нападающий «Факела» Максим Турищев поделился с «СЭ» мнением о победе над «Акроном» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ и рассказал о требованиях Хасанби Биджиева, для которого игра против тольяттинской команды стала второй во главе воронежцев.

Турищев — лучший бомбардир «Факела» в сезоне-2026/27. На его счету 3 гола в 16 матчах во всех турнирах.

— Максим, вы рано вышли на замену из-за травмы Александра Кокшарова. Были готовы так рано ворваться в игру и так эффективно?

— Не думал, что будет замена. Думал, что Саша доиграет. Саше мы желаем здоровья и скорейшего выздоровления. Я доволен, что вошел в игру и, считай, с первого касания забил. И, в принципе, провел хороший матч, поэтому оцениваю позитивно.

— У вас 3 гола в нынешнем сезоне. Есть какая-то цель по количеству забитых мячей?

— Чем больше, тем лучше. Я ставлю цель — помогать команде, радовать наших болельщиков и своих родных, поэтому чем больше будет голов, тем больше я счастлив.

— Уже пошли шутки, что если бы «Факел» играл в Самаре все матчи, то стал бы чемпионом. 2 игры — 2 победы. Что за магия у этой арены?

— Только если на уровне юмора и шуток так оценивать. Да, мы здесь хорошо сыграли, но на домашнем стадионе у нас такая великолепная поддержка. Наши болельщики заполняют стадион почти каждый матч. Мы им за это благодарны. Наверное, в этой непростой ситуации очень ценно, что наши болельщики все равно приходят и поддерживают нас, поэтому стараемся, чтобы побед было больше.

— «Факел» набрал 9 очков и приблизился к зоне «стыков». Смотрите наверх?

— Мы вообще никогда не сдавались. Все знают нашу цель — остаться в Премьер-лиге. Город и болельщики живут этой мечтой, поэтому мы боремся в каждом матче и стараемся делать максимум для этого.

— Следующий матч в РПЛ — со «Спартаком». В первом круге практически удалось отобрать очки у одного из грандов нашего футбола, но на последней минуте пропустили обидный гол. Есть какая-то злость, чтобы взять реванш?

— Это можно не только про «Спартак» говорить. У нас много таких матчей. Естественно, это немножко добавляет нам мотивации. Мы уже доказали, что можем играть с каждой командой — неважно, топ-5 это или середина таблицы. Нам нет разницы. Будем надеяться, что победа будет за нами.

— Хасанби Эдуардович недавно тренирует «Факел». Был ли у вас какой-то с ним диалог? Может быть, что-то поменял в ваших действиях?

— Он попросил добавить в единоборствах. Я думаю, что со временем я еще улучшу этот компонент. Пока мы только об этом говорили. В принципе, он знает, что он делает, что требует. Это очень опытный тренер, который и в Премьер-лиге уже показал себя очень хорошо, поэтому первые очки с ним — я рад, тоже его поздравляю!

«Факел» набрал 9 очков в 15 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ-2026/27. В следующем туре «Факел» сыграет дома со «Спартаком». Матч состоится 30 ноября.

(Арсений Ерихонов)