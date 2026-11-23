Нападающий «Факела» Турищев: «Болельщики живут мечтой остаться в РПЛ»
Нападающий «Факела» Максим Турищев поделился с «СЭ» мнением о победе над «Акроном» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ и рассказал о требованиях Хасанби Биджиева, для которого игра против тольяттинской команды стала второй во главе воронежцев.
Турищев — лучший бомбардир «Факела» в сезоне-2026/27. На его счету 3 гола в 16 матчах во всех турнирах.
— Максим, вы рано вышли на замену из-за травмы Александра Кокшарова. Были готовы так рано ворваться в игру и так эффективно?
— Не думал, что будет замена. Думал, что Саша доиграет. Саше мы желаем здоровья и скорейшего выздоровления. Я доволен, что вошел в игру и, считай, с первого касания забил. И, в принципе, провел хороший матч, поэтому оцениваю позитивно.
— У вас 3 гола в нынешнем сезоне. Есть какая-то цель по количеству забитых мячей?
— Чем больше, тем лучше. Я ставлю цель — помогать команде, радовать наших болельщиков и своих родных, поэтому чем больше будет голов, тем больше я счастлив.
— Уже пошли шутки, что если бы «Факел» играл в Самаре все матчи, то стал бы чемпионом. 2 игры — 2 победы. Что за магия у этой арены?
— Только если на уровне юмора и шуток так оценивать. Да, мы здесь хорошо сыграли, но на домашнем стадионе у нас такая великолепная поддержка. Наши болельщики заполняют стадион почти каждый матч. Мы им за это благодарны. Наверное, в этой непростой ситуации очень ценно, что наши болельщики все равно приходят и поддерживают нас, поэтому стараемся, чтобы побед было больше.
— «Факел» набрал 9 очков и приблизился к зоне «стыков». Смотрите наверх?
— Мы вообще никогда не сдавались. Все знают нашу цель — остаться в Премьер-лиге. Город и болельщики живут этой мечтой, поэтому мы боремся в каждом матче и стараемся делать максимум для этого.
— Следующий матч в РПЛ — со «Спартаком». В первом круге практически удалось отобрать очки у одного из грандов нашего футбола, но на последней минуте пропустили обидный гол. Есть какая-то злость, чтобы взять реванш?
— Это можно не только про «Спартак» говорить. У нас много таких матчей. Естественно, это немножко добавляет нам мотивации. Мы уже доказали, что можем играть с каждой командой — неважно, топ-5 это или середина таблицы. Нам нет разницы. Будем надеяться, что победа будет за нами.
— Хасанби Эдуардович недавно тренирует «Факел». Был ли у вас какой-то с ним диалог? Может быть, что-то поменял в ваших действиях?
— Он попросил добавить в единоборствах. Я думаю, что со временем я еще улучшу этот компонент. Пока мы только об этом говорили. В принципе, он знает, что он делает, что требует. Это очень опытный тренер, который и в Премьер-лиге уже показал себя очень хорошо, поэтому первые очки с ним — я рад, тоже его поздравляю!
«Факел» набрал 9 очков в 15 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ-2026/27. В следующем туре «Факел» сыграет дома со «Спартаком». Матч состоится 30 ноября.
(Арсений Ерихонов)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3