Нападающий «Динамо» Нжи рассказал, что мог перейти в «Спартак» и ЦСКА

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал, что мог продолжить карьеру в «Спартаке» или ЦСКА.

«Про «Краснодар» не слышал, а «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вел — агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. «Динамо» — другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для «Динамо» противостояние со «Спартаком». Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния. Мне и тогда нравился этот проект «Динамо», и сейчас», — приводит Sport24 слова Нжи.

Также форвард рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при переходе в московский клуб.

«Поначалу были сложности — из-за Кубка африканских наций у меня почти не было предсезонки, я не работал в общей группе. Из отпуска я приехал почти сразу же на поле, когда чемпионат уже стартовал. Пришлось готовиться самому и параллельно играть», — добавил Нжи.

Нжи перешел в «Динамо» из «Марселя» летом 2019 года. По данным портала Transfermarkt.com, сделка обошлась бело-голубым в 6 миллионов евро. В сезоне-2020/21 27-летний камерунец провел 25 матчей за «Динамо», на его счету 4 гола.