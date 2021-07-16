Нападающий «Динамо» Нжи рассказал, что мог перейти в «Спартак» и ЦСКА
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал, что мог продолжить карьеру в «Спартаке» или ЦСКА.
«Про «Краснодар» не слышал, а «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вел — агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. «Динамо» — другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для «Динамо» противостояние со «Спартаком». Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния. Мне и тогда нравился этот проект «Динамо», и сейчас», — приводит Sport24 слова Нжи.
Также форвард рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при переходе в московский клуб.
«Поначалу были сложности — из-за Кубка африканских наций у меня почти не было предсезонки, я не работал в общей группе. Из отпуска я приехал почти сразу же на поле, когда чемпионат уже стартовал. Пришлось готовиться самому и параллельно играть», — добавил Нжи.
Нжи перешел в «Динамо» из «Марселя» летом 2019 года. По данным портала Transfermarkt.com, сделка обошлась бело-голубым в 6 миллионов евро. В сезоне-2020/21 27-летний камерунец провел 25 матчей за «Динамо», на его счету 4 гола.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-07-16-forvard-dinamo-nzhi-priznalsya-chto-mog-pereyti-v-spartak-i-tsska?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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