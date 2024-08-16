Нападающий ЦСКА Койта рассказал о совместной игре с Холандом в «Зальцбурге»

Форвард ЦСКА Секу Койта рассказал о совместной игре с норвежцем Эрлингом Холандом в австрийском «Зальцбурге».

Холанд выступал за «Зальцбург» с января 2019-го по январь 2020 года.

«Могу сказать, что он прежде всего очень хороший человек, очень вежливый и добрый. Мы часто шутили вместе, он сидел в автобусе передо мной, помогал с английским языком, пытался научить меня некоторым словам. Эрлинг отдается на сто процентов, когда забивает один гол — хочет забить второй, когда забивает второй — стремится к третьему, никогда не останавливается. Холанд физически очень развитый футболист, много времени уделяет восстановлению, после тренировок он обязательно идет в холодную воду, там проводит время. Я впечатлен его работой», — приводит слова малийца официальный сайт ЦСКА.

Койта пополнил состав ЦСКА этим летом в качестве свободного агента, подписав контракт до лета 2027 года.

В последние пять лет малиец выступал за «Зальцбург». В прошлом сезоне футболист провел 24 матча за австрийскую команду, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.