Дзюба: «Рецепт для Бубнова один — больше свежего воздуха и позитивное мышление»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на слова футбольного эксперта Александра Бубнова, который заявил, что форвард посоветовал ему вовремя принимать таблетки, но «не дал рецепт».

«Бубнов говорит, что я не дал ему рецепт. Александр Викторович, рецепт для вас один: больше свежего воздуха и позитивное мышление. Возраст все же нужно уважать. Поэтому желаю Бубнову только самого хорошего», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Ранее Бубнов стал гостем нового выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу». В ходе программы бывший футболист сборной СССР также посоветовал Дзюбе попросить у Бога побольше ума.

Дзюба с сентября 2024 года является игроком «Акрона». Ранее он выступал за такие команды, как «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». В марте нападающий забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), закрепив за собой статус лучшего бомбардира в истории российского футбола, и установил рекорд по голам за сборную России (31 мяч).