Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Дзюба: «Рецепт для Бубнова один — больше свежего воздуха и позитивное мышление»

Алина Савинова

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на слова футбольного эксперта Александра Бубнова, который заявил, что форвард посоветовал ему вовремя принимать таблетки, но «не дал рецепт».

«Бубнов говорит, что я не дал ему рецепт. Александр Викторович, рецепт для вас один: больше свежего воздуха и позитивное мышление. Возраст все же нужно уважать. Поэтому желаю Бубнову только самого хорошего», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Артем Дзюба.Бубнов ответил Дзюбе на совет принимать таблетки: «Возьмите меня на стрелку. Он будет заикаться до последних дней»

Ранее Бубнов стал гостем нового выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу». В ходе программы бывший футболист сборной СССР также посоветовал Дзюбе попросить у Бога побольше ума.

Дзюба с сентября 2024 года является игроком «Акрона». Ранее он выступал за такие команды, как «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». В марте нападающий забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), закрепив за собой статус лучшего бомбардира в истории российского футбола, и установил рекорд по голам за сборную России (31 мяч).

Источник: matchtv.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Бубнов
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Читайте также
«Стало исчезать главное — спортивный принцип». Роман Гофман — о судействе в КХЛ
«Их там не будет». Канада точно не пустит Россию на молодежный ЧМ по хоккею
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Популярное видео
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Олег Романцев: «Дзюбы будет не хватать. Но мне кажется, он еще не сказал последнего слова»
Будь у Дзюбы меньше недостатков — он не достиг бы таких высот. Рабинер — о словах Артема о завершении карьеры
«Карьера закончилась». Артем Дзюба больше не сыграет в РПЛ, но может выйти в Кубке
День до завершения карьеры? У Дзюбы осталось меньше двух суток на поиск клуба
Представитель Дзюбы сделал заявление на фоне слухов о возможном возвращении форварда в «Спартак»
Дзюба сделал свое дело. Артем объявил об уходе из «Акрона» после победы в стыках
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В трансляциях матчей РПЛ теперь можно увидеть топ игроков на основе фитнес-данных

РФС намерен добиваться возвращения России на 8-е место в рейтинге УЕФА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости