Нападающий «Ахмата» Конате не обращался в клуб с инициативой получения гражданства РФ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» рассказал, что нападающий Мохамед Конате не обращался в клуб с просьбой получить российское гражданство.

Ранее агент игрока Дмитрий Селюк сообщил, что нападающий «Ахмата» может в ближайшее время стать гражданином России.

«Мохамед Конате и его агент не обращались к нам с просьбой получить российское гражданство. У него супруга россиянка и получить гражданство страны, в которой он живет и играет — это его решение. Если обратится к нам за помощью, то мы обязательно ему поможем. Он же игрок «Ахмата», — сказал Айдамиров «СЭ».

В этом сезоне Конате забил 9 голов в 20 матчах за «Ахмат» во всех турнирах.