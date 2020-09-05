Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» — о переборе игроков в команде, будущем форварда Максима Глушенкова и недовольных футболистах.

— Вы «напихали» Глушенкову в одном из моментов матча с «Ротором». После игры обсуждали с ним ту ошибку?

— Нет. Мы многого просим от футболистов и в играх, и на тренировках. И они точно знают, что в каком эпизоде нужно делать. С «Ротором» был один из подобных эпизодов. Конечно, я тогда ему указал на ошибку. Но важнее всего, что все понимает команда. И тогда команда тоже указала Максиму на то, что нужно было делать. Мне не всегда необходимо доносить подобные вещи самому.

— Глушенков, по сути, пятый-шестой игрок атаки, а сам он очень хочет играть. Максим уйдет в аренду?

— Каждый игрок хочет играть. Сейчас у нас 24 игрока — считаю, это очень много. И все хотят играть. У Глушенкова есть очень сильные качества, но ему надо прибавлять в определенных вещах. Как и всем молодым футболистам. Если бы не было необходимости в росте, наши молодые парни были бы идеальными футболистами, которыми они не являются. Мы стремимся быть честными и открытыми с каждым игроком, проговариваем какие-то вещи. Не каждый день, конечно, но раз в неделю парни получают от меня фидбек по поводу своей работы. И если у кого-то есть вопросы, мы всегда можем поговорить. Нам в команде не нужны недовольные. Если такое случается, я всегда за диалог и поиск каких-то решений, чтобы устранить недовольство. Моя дверь открыта для каждого.

— С Глушенковым разговор о желании уйти в аренду у вас был?

— Нет. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)