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«Нам было уже нечего терять». Идову о первой победе «Химок» в РПЛ

22:37

Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с «СЭ» прокомментировал первую победу своей команды в сезоне. В 9-м туре Тинькофф чемпионата России «Химки» обыграли «Динамо» (1:0).

28&nbsp;сентября. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Гол Александра Ломовицкого.Над Новиковым сгустились тучи. После Тбилиси «Динамо» провалилось с «Химками»

— Приятно наконец-то выиграть, — заявил Идову «СЭ». — Хорошо, что получилось сделать это дома, при своих болельщиках, порадовать их. Нам нужно было поскорее добыть эту первую победу. Для нас самих и для болельщиков это важно в эмоциональном плане. Надеюсь, это даст «Химкам» импульс, благодаря которому мы будем двигаться только вперед. Терять нам было уже нечего. Вышли, боролись, и это дало свои плоды. (Севастиан Терлецкий)

Химки — Динамо

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