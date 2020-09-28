«Нам было уже нечего терять». Идову о первой победе «Химок» в РПЛ

Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с «СЭ» прокомментировал первую победу своей команды в сезоне. В 9-м туре Тинькофф чемпионата России «Химки» обыграли «Динамо» (1:0).

— Приятно наконец-то выиграть, — заявил Идову «СЭ». — Хорошо, что получилось сделать это дома, при своих болельщиках, порадовать их. Нам нужно было поскорее добыть эту первую победу. Для нас самих и для болельщиков это важно в эмоциональном плане. Надеюсь, это даст «Химкам» импульс, благодаря которому мы будем двигаться только вперед. Терять нам было уже нечего. Вышли, боролись, и это дало свои плоды. (Севастиан Терлецкий)