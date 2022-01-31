Тикнизян: «Гильерме, как и Акинфеев, легенда клуба. Они очень сильные вратари»

Тикнизян рассказал о своих впечатлениях от первых тренировок в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, на кого обратил внимание на первых тренировках в московском клубе.

«Я рад был пообщаться с Гилерме, — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива». — Все бразильцы, на мой взгляд, очень положительные, улыбчивые люди. Гильерме, как и Акинфеев, легенда клуба. Они очень сильные вратари. Мне хотелось посмотреть на то, как Маринато себя ведет, какие качества капитанские проявляет. Я остался в восторге от того, насколько он добродушный, честный, порядочный человек».

22-летний россиянин перешел в «Локомотив» из ЦСКА летом 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за железнодорожников и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.