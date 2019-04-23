"Наиболее вероятно, что сидящий отбил удар рукой". На суде по делу Кокорина и Мамаева озвучили экспертизу по инциденту с Паком

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было обнародовано заключение специалиста АНО "Центр по проведению судебных экспертиз" от 21 ноября 2018 года по инциденту в кафе "Кофемания" утром 8 октября между форвардом "Зенита" и чиновником Минпромторга Денисом Паком. В ходе конфликта Кокорин нанес удар стулом. Исследование было проведено по медицинским документам и видеозаписи.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов зачитал суду, что в частности, в заключении говорится: "Не прослеживается удар одним участником стулом другого. Виден лишь момент полета стула по траектории в область головы. Наиболее вероятно, что сидящий отбил удар рукой. Судя по видимой траектории стула, в конце полета, если сидящий получил удар, то по руке, а не по мозговому черепу. Поэтому сотрясения мозга не должно было быть. Это подтверждается тем, что потерпевший не упал, никаких объективных признаков сотрясения мозга не было, в том числе потери сознания. Таким образом, диагноз сотрясение мозга не обоснован. Получить ушиби руки он мог, но сотрясение мозга – нет". (Александр Рогулев)

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство" Утром 8 октября 2018 года в двух драках от компании пострадали сначала водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а потом – чиновник Пак и его знакомый, гендиректор ФГУП "НАМИ" Денис Гайсин.

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