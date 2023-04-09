Нагорных: «Надеюсь, Баринов, Жемалетдинов и Миранчук останутся в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о продлении контрактов с ключевыми игроками команды.

— Будете продлевать контракт с Ваней Игнатьевым?

— Время покажет.

— А что по Баринову, Жемалетдинову и Миранчуку?

— Идет работа с агентами. У спортивного блока клуба хороший контакт с ними. Надеюсь, мы придем к решению, которое устроит нас обоих. Надеюсь, они останутся в «Локомотиве».

«Локомотив» находится на 11-й строчке турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 22 тура.