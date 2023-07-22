Нагорных: «Не будем осуществлять трансферов, которые заставили бы выйти за рамки бюджета клуба»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о бюджете клуба.

— У «Локомотива» сейчас нет денег на летнюю трансферную кампанию?

— Бюджет клуба сегодня ровно тот, который есть на сезон. У нас бюджет не урезан. Но он такой, какой есть. Мы работаем с тем бюджетом, который сегодня есть у клуба.

— Взнос основного акционера меньше, чем в прошлые годы?

— Ровно такой же.

— Но кредит вы позволить себе не можете?

— Мы не будем брать никаких кредитов.

— Значит ли это, что у вас нет больших денег на летнюю трансферную кампанию?

— Это значит, что мы работаем сегодня в той экономике, которая есть в стране. Мы точно не будем осуществлять никаких трансферов, которые бы нас заставили выйти из рамок бюджета клуба, — сказал Нагорных.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.