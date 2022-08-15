Набиуллин подписал двухлетний контракт с «Нижним Новгородом»

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Эльмир Набиуллин подписал контракт с «Нижним Новгородом». Соглашение расчитано на два года, информирует пресс-служба клуба.

Предыдущей командой 27-летнего Набиуллина были «Химки», за которые он выступал с июля 2021 года. В июле 2022 года подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию сторон.

В прошлом сезоне Набиуллин забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за «Химки».