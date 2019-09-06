ОНК: «Кокорин и Мамаев принесут гораздо больше пользы обществу, находясь на свободе»

Ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников прокомментировал «СЭ» решение Алекссевского районного суда удовлетворить ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима.

— Суд принял правильное решение. Видно, что все ребята осознали свою вину, исправились, — сказал Мельников. — Мамаев еще в «Бутырке» содействовал проведению многочисленных спортивных мероприятий, благодаря ему у многих других подозреваемых и обвиняемых появилась возможность играть в футбол. Ради того, чтобы иметь возможность тренироваться в СИЗО, Мамаев перевелся из маломестной камеры в 12-местную. Я видел, как играл Павел, видел, насколько для него важен футбол, возвращение на профессиональный уровень. Для Кокорина выход на свободу тоже крайне важен, у него есть проблема с коленом, с которой нужно разобраться, чтобы возобновить спортивную карьеру. Кроме того, у ребят есть семьи, с которыми они очень хотят увидеться. Уверен, что Кокорин и Мамаев принесут гораздо больше пользы обществу, находясь на свободе. Надеюсь, что в ближайшее время они смогут выступать на профессиональном уровне. (Иван Торопцев)

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО.