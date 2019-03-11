На стадионе "Ахмата" отключились прожекторы

Официальный Твиттер "Урала" информирует, что на стадионе "Ахмат Арена", где проходит встреча 19-го тура чемпионата России екатеринбуржцев и грозненцев, выключились прожекторы на половине поля хозяев.

"Ахмат" – "Урал": чемпионат России, 11 марта, онлайн-трансляция.

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