18:09 | Футбол — РПЛ

На стадионе "Ахмата" отключились прожекторы

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Официальный Твиттер "Урала" информирует, что на стадионе "Ахмат Арена", где проходит встреча 19-го тура чемпионата России екатеринбуржцев и грозненцев, выключились прожекторы на половине поля хозяев.

"Ахмат" – "Урал": чемпионат России, 11 марта, онлайн-трансляция.

Все о чемпионате России – здесь

Ахмат - Урал

 

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