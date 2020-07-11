«На первый взгляд у него достаточно серьезное повреждение». Семак рассказал о травме Лунева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложности повреждения вратаря Андрея Лунева, которую голкипер получил в концовке матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:1).

— На первый взгляд у него достаточно серьезное повреждение. К сожалению, в ближайших матчах он вряд ли сможет нам помочь. Буду рад ошибиться, — приводит слова Семака Instagram «Ахмата». — У нас есть Миша Кержаков и Саша Васютин, которые готовы его заменить. Команда — это не 11 игроков.