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«На первый взгляд у него достаточно серьезное повреждение». Семак рассказал о травме Лунева

11 июля 2020, 21:20
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложности повреждения вратаря Андрея Лунева, которую голкипер получил в концовке матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:1).

— На первый взгляд у него достаточно серьезное повреждение. К сожалению, в ближайших матчах он вряд ли сможет нам помочь. Буду рад ошибиться, — приводит слова Семака Instagram «Ахмата». — У нас есть Миша Кержаков и Саша Васютин, которые готовы его заменить. Команда — это не 11 игроков.

Ахмат — Зенит

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCgrk0SlL8D/

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