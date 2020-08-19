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На «Нефтянике» «Спартак» победил лишь однажды

18:20
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В матче третьего тура чемпионата России «Уфа» дома сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) и подтвердила статус одного из самых неудобных соперников для красно-белых. Москвичи только однажды смогли добиться успеха на поле стадиона «Нефтяник». В остальных пяти встречах хозяева набрали 11 очков, пропустив только два мяча.

Матчи «Уфы» и «Спартака» в Уфе

Дата

Тренер «Уфы»

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

21.05.2016

Сергей Томаров

Дмитрий Аленичев

3:1

Пауревич-2, Игбун — Мельгарехо

09.04.2017

Сергей Семак

Массимо Каррера

1:3

Обляков — Глушаков, Промес, Мельгарехо

23.06.2017

Сергей Семак

Массимо Каррера

0:0

-

11.11.2018

Дмитрий Кириченко

Рауль Рианчо

2:0

Сысуев, Бизяк

20.09.2019

Вадим Евсеев

Олег Кононов

1:0

Рассказов, в свои ворота

19.08.2020

Вадим Евсеев

Доменико Тедеско

1:1

Аликин — Понсе

Итого: +3=2-1, мячи 8-5.

Уфимцы сохранили присутствие в элитном клубе из четырех команд, имеющих положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Вадима Евсеева составляют гранды российского футбола «Зенит» и ЦСКА, а также «Тамбов», выигравший в прошлом сезоне обе очные встречи.

Команды, у которых в чемпионате России побед над «Спартаком» больше, чем поражений.

Клуб

И

В

Н

П

М

+/-

Зенит

52

20

14

18

84-75

+2

ЦСКА

58

23

14

21

77-77

+2

Тамбов

2

2

0

0

5-2

+2

Уфа

13

5

4

4

15-14

+1

«Спартак» — один из девяти клубов, которые проигрывали «Уфе» чаще, чем побеждали. Компания у москвичей неблаговидная. В ней находятся прекратившие существование «Амкар» и «Тосно», обитающие в низших «Анжи», «Крылья Советов», «Мордовия», «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а также тульский «Арсенал». (Кирилл Бурдаков)

Команды, с которыми «Уфа» имеет положительный баланс побед и поражений в чемпионате России

Клуб

И

В

Н

П

М

+/-

Анжи

8

5

2

1

12-5

+4

Кр.Советов

8

5

1

2

8-5

+3

Амкар

8

3

4

1

9-5

+2

Тосно

2

2

0

0

6-0

+2

Спартак

13

5

4

4

15-14

+1

Арсенал

11

5

2

4

11-9

+1

Мордовия

4

2

1

1

5-3

+1

СКА-Хабаровск

2

1

1

0

3-2

+1

Енисей

2

1

1

0

2-1

+1

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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