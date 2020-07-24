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«На месте Медведева не жаловался бы на майку Ещенко». Президент РФС — о наказании защитника «Спартака»

17:23
Андрей Ещенко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Ещенко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, как он оценивает наказание Андрея Ещенко. Этот футболист «по результатам матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» был дисквалифицирован на три игры Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей «за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием».

— Честно говоря, даже не знаю, какое наказание. Кто его наказал — КДК или комитет по этике? — переспросил Дюков. — Это может прокомментировать Денис Игоревич (Рогачев. — Прим. «СЭ»). Понятно, что было изображено на футболке. На месте Александра Ивановича я, наверное, не жаловался бы.

— Наказал КДК. На основании рапорта комиссара матча и материалов СМИ, — сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев. (Александр Бобров)

У Ещенко на майке — нецензурный ребус. Что он имел в виду?

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/u-eschenko-na-mayke-necenzurnyy-rebus-chto-on-imel-v-vidu-1693253/

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