«Зенит» дома оформляет разгромную победу над «Динамо» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России. Табло на стадионе «Газпром Арена» во втором тайме ошибочно показало, что на игре присутствовало 200 893 зрителя.

Вместимость домашней арены «Зенита» составляет 68 тясяч мест. После 40-й минуты фанаты хозяев покинули вираж, а фанаты гостей — свои места на трибунах.

Команда Сергея Семака с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. «Динамо» — 24 балла и 7-я строчка.

#ЗенитДинамо На стадионе очень странно посчитали посещаемость ? pic.twitter.com/7dX9d17yQk — СЭ Футбол (@se_football) December 6, 2019

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