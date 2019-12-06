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На матче «Зенит» — «Динамо» табло показало, что посещаемость составила больше 200 тысяч

21:15
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«Зенит» дома оформляет разгромную победу над «Динамо» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России. Табло на стадионе «Газпром Арена» во втором тайме ошибочно показало, что на игре присутствовало 200 893 зрителя.

Вместимость домашней арены «Зенита» составляет 68 тясяч мест. После 40-й минуты фанаты хозяев покинули вираж, а фанаты гостей — свои места на трибунах.

Команда Сергея Семака с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. «Динамо» — 24 балла и 7-я строчка.

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Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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