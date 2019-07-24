На матче "Тамбова" и "Спартака" будут предприняты дополнительные меры безопасности

На матче 3-го тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Спартаком", который пройдет в Саранске 27 июля, будут предприняты дополнительные меры безопасности со стороны местной полиции, сообщили "СЭ" в пресс-службе республиканского МВД.

– МВД республики Мордовия совместно с другими правоохранительными органами в период подготовки и проведения матча будут предприняты дополнительные меры для обеспечения общественной безопасности и общественного порядка. Можете быть уверены, со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы никаких эксцессов не произошло, – сообщили "СЭ" в пресс-службе МВД республики Мордовия.

Также в МВД уточнили, что сотрудники полиции не будут привлекаться к работе внутри чаши стадиона.

"В чаше стадиона будут работать только контролеры-распорядители и представители частных охранных организаций", – говорится в ответе на запрос.

Матч "Тамбова" и "Спартака" пройдет в субботу, 27 июня и начнется в 16.30 по московскому времени. На предыдущей гостевой игре красно-белых в Ростове-на-Дону поклонники команды долго не могли покинуть стадион после окончания игры. Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. После конфликта болельщиков со стюардами зрителей гостевого сектора окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры. (Александр Рогулев)

РФС опубликовал заявление о матче "Ростов" – "Спартак" //

Один из лидеров фанатов "Спартака" считает, что во всех инцидентах с болельщиками виноваты организаторы //

Итоги совещания по матчу "Ростов" – "Спартак". Инсайды "СЭ"