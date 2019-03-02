На матче "Локомотив" - "Крылья Советов" ожидается более 10 тысяч зрителей

На матче 18-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Крылья Советов" ожидается более 10 тысяч зрителей, информирует официальный сайт самарцев. Около 200 болельщиков будут поддерживать "Крылья".

Первую официальную игру в 2019 году "Крылья" проведут в серебристой форме, голкипер самарцев сыграет в свитере оранжевого цвета. "Локомотив" сыграет в форме белого цвета, свитер голкипера – голубой.

Встреча пройдет сегодня на "РЖД Арене" и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.