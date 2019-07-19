На матче 2-го тура РПЛ "Динамо" - "Рубин" впервые будет использована система ВАР

Президент РФС Александр Дюков выступил с официальным заявлением по поводу использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Первым матчем, на котором ее опробуют, станет игра 2-го тура чемпионата России "Динамо" – "Рубин".

– РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования ВАР во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск, - цитирует Дюкова официальный сайт РФС. - Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения ВАР. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет "Динамо" – "Рубин".

Александр Егоров: "Сейчас для работы ВАР сертифицировано 9 арбитров"

