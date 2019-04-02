На какой контракт в "Спартаке" рассчитывает Георгий Мелкадзе. Ответ агента

Агент форварда "Спартака" Георгия Мелкадзе Валерий Мижигурскис в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию с контрактом игрока.

– Вот о чем говорят на рынке – я назову цифры, вы, если можете, прокомментируете. Зарплата Георгия сейчас составляет около 10 тысяч долларов.

– Неправда.

– Перед турниром в Катаре ему предлагали контракт на 30 тысяч долларов в месяц, а он хотел 50.

– Про 30 – нет, про 50 – без комментариев.

– Нынешняя оплата труда меньше 10 тысяч долларов в месяц?

– Да, в два, даже в 2,5 раза меньше.

– Считаете, что около 500 тысяч долларов в год – адекватный контракт для такого футболиста, как Мелкадзе?

– Считаю, что это не большие, а нормальные деньги. Он играет в "Спартаке", играет неплохо, этот контракт – на уровне 15-18 игрока команды. А он на сегодня игрок то основного состава, то выходящий на замену. (Сергей Егоров)

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